Кандидат геолого-мінералогічних наук, незалежний експерт Юрій Медовар зазначив, що будівництво Керченського мосту російськими окупантами викликало погіршення якості води в Азовському морі.

Про це повідомляє портал «Апостроф»

«У мене на рецензії лежить стаття «Вплив Керченського мосту на зміну якості води в Азовському морі». Написали її хлопці з інституту Ростова. Там робляться цікаві висновки, що будівництво мосту вплинуло на погіршення якості води, але не суттєво. Прям, як у тому анекдоті: ти або плавки одягни, або хрестик зніми. Так само і тут: вплинуло, але не істотно», — заявив експерт.

Він стверджує, що будівництво мосту порушило водообмін, з-за чого можуть постраждати червонокнижні дельфіни в Азовському морі.

«Там може бути болото. Якщо процес триватиме, і наноси будуть збільшуватися, відповідно, глибина протоки — зменшуватися, великі суду не увійдуть, і вся екосистема накриється мідним тазом. Можуть чистити фарватер, але це одна річ, а є ж ще берега, а там вже водорості стали рости, розпочалося гниття води, змінюється склад. Одні проблеми», — розповів Юрій Медовар.

Нагадаємо, що чим ближче до «історичної» дати так званого возз’єднання Криму з Росією, тим частіше з’являються резонансні заяви про ситуації з Керченським мостом. Народ вже не стримується і викладає правду про «будівництво століття». Аннексированный РФ Крим все частіше порівнюють з раковою пухлиною, яка розповзається по всьому російському суспільству. Незважаючи на величезні проблеми не тільки з мостом, але і з економікою півострова, кремлівські керівники намагаються виправдати анексію всіма способами.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», блогер показала, наскільки сильно з часом просідає, іржавіє і псується Кримський міст. Іржаві ділянки Керченського моста вдалося сфотографувати, видно, як дітище Путіна просідає з кожним місяцем. Активістка показала свіжі фотографії мосту, які були зроблені в мережі. На них зображено іржаве залізо.

Також портал «Акценти» писав, що в Російській Федерації відреагували на декларацію «Бухарестської дев’ятки», в якій Кримський міст пов’язали з геополітичною метою. Проте Франц Клинцевич, який є членом Ради РФ з оборони і безпеки, почав виправдовуватися. За його словами, Кримський міст побудували для того, щоб вирішити внутрішні проблеми.

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