Порошенко і його оточення звинуватили в ефірі 1+1: «Тиск почалося з моменту…»

Прокурор ГПУ Костянтин Кулик розповів, як чинний президент Петро Порошенко впливав на розслідування справ.

Про це він заявив в ефірі «Право на владу», передає Знай.иа.

Зокрема він розповів, що Петро Порошенко прямо впливав на справи, які розслідувалися Кулик через своїх підручних наближених людей.

За словами Кулика наближені до Порошенко особи впливали на слідство ГПУ по справах Януковича. Прокурор розповів, що коли слідчі наблизилися до вручення підозрою на них відразу ж чинився шалений тиск від керівників різного роду відомств, у тому числі Адміністрації Президента.

Крім того Кулик розповів, що тиск почався з моменту, коли слідчі ГПУ наблизилися до вручення підозр оточенню Януковича, зокрема у розслідуванні діяльності Сергія Курченко.

Варто нагадати, що кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів про переслідування співробітниками СБУ.

Відзначається, що в ході телепрограми Володимир Зеленський розповів, що під час поїздки до аеропорту його переслідували автомобілі, які належать СБУ.

Крім того він розповів, що вже знаходиться в Парижі, де завтра відбудеться зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном.

Нагадаємо, колишній учасник «Студії Квартал 95» Денис Манжосов в ефірі телеканалу «Прямий» розповів, що стало причиною зриву прес-конференції, а також те, що він не хотів викладати компромат на Зеленського.

Нагадуємо, в ефірі шоу «Право на владу» Зеленський жорстко обірвав розмову з Порошенком.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Разумков розсекретив головну деталь дебатів Зеленського і Порошенко: хто підігрує Кремлю.

Також портал «Акценти», головний радник Зеленського Разумков озвучив справжню дату дебатів.