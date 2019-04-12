Зеленський поставив жирну крапку в дебатах з Порошенко: подробиці

Сьогодні, 11 квітня, нарешті, відбувся перший діалог між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським

Спілкування проходило у прямому ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1», передає Politeka.

Щоправда, кандидати не зустрічалися тет-а-тет, а спілкувалися по телефону, перебуваючи в різних країнах. Порошенко в Україні, а Зеленський у Франції. Там завтра у кандидатів пройде зустріч з президентом цієї країни Еммануелем Макроном.

Телепрограма почалася з того, що несподівано для глядачів у студії з’явився чинний президент, який відразу ж запросив Володимира Зеленського приїхати і почати сьогодні ж увечері дебати.

З Зеленським журналісти зв’язалися, і він погодився провести телефонну розмову з Порошенком. «Петро Порошенко знає, що мене немає в Києві. Що стосується дебатів, то я запросив його на НСК «Олімпійський» 19-го числа», – сказав Володимир Зеленський.

Між кандидатами почалася словесна перепалка. Жоден не поступався. Зрештою, крапку в розмові поставив Зеленський. Він ще раз зазначив, що чекає чинного президента 19 квітня на «Олімпійському». «Крапка», – закінчив Зеленський і перервав розмову.

Політолог Юрій Романенко зазначив, що «перші дебати між Порошенком і Зеленським пройшли у тому ключі, який нав’язав Зеленський після першого туру».

Петро Поршенка намагався змінити умови, але його спроба не вдалася. На думку політолога, «Зеленський не просто показала зуби, але і брутально поводився».

Нагадуємо, в офіційних каналах проекту «Європейське майбутнє України», який запустив чинний глава держави і кандидат в президенти Петро Порошенко, опублікували відео, на якому збиває вантажівка кандидата Володимира Зеленського.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», команда чинного президента України Петра Порошенко на своїй телеграм-каналі опублікувала скандальне відео, яке уже встигло стати апофеозом чорного піару.