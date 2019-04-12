«Ви воюєте, щоб помахати триколором і на*бнуть млинців з лопати»: Яніна Соколова жорстко пройшлася по бойовиках «ДНР»

Відома українська журналістка Яніна Соколова жорстко засудила зрадників України, які зараз воюють в рядах «ДНР».

Про це вона розповіла у своєму новому випуску авторського шоу «Вечір з Яніною Соколовою».

Так, українська журналістка жорстко висловилася про терористів «ДНР». Вона розповіла, що перейшовши на бік Росії вони таким чином нехтують величним подвигом їх предків. Які під час Другої світової війни робили все можливе, щоб їх діти і внуки жили спокійно і щасливо.

«Вас, жителів Донбасу, втягнули у війну з-за підручника історії! Що б вам зараз сказали ваші предки, які на тій страшній війні билися за виживання, за те, щоб у вас над головою було мирне небо?! Як ви думаєте, як би вони поставилися до того, що ви влаштували бійню з-за трактувань історії?» -висловилася Соколова.

Також журналіста розповіла, що мотивація воювати у наших предків, і в сучасних «воїнів ДНР» кардинально відрізняється. Вони воювали за життя, а «ДНР», щоб «помахати ” триколором».

«Це і є те саме неповага до ветеранів і їх подвигу, в якому ви звинувачуєте українців. Вони воювали, щоб жити, а ви воюєте, щоб помахати триколором і на*бнуть млинців з лопати! Відчуваєте різницю мотивів?» — емоційно додала Соколова.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», популярна українська журналістка Яніна Соколова висміяла російську пропагандистку Ольгу Скабееву. Вона виклала відео на YouTube. Причиною глузування став ролик, в якому Скабеева вважає себе українським кандидатом у президенти.

Нагадаємо, що українці бурхливо обговорюють пристрасті, які вирували напередодні у прямому ефірі телепрограми «Право на владу», пов’язані з дебатами між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Реакція українців з’явилася у відповідь на метаріал Знай.іа в Facebook. Варто нагадати, що в прямому ефірі шоу спалахнула суперечка через скандальних висловлювань журналістки 5 каналу Яніни Соколової в адресу кандидата в президента Володимира Зеленського.

Також портал «Акценти» писав, що відома українська журналістка Яніна Соколова розповіла, як боротися з росіянами, які прийшли в Україну, щоб воювати.

Соколова висловила свою думку у відео, яке виклала на своєму каналі в YouTube під час прямого ефіру з фанатами. Вона зазначила, що з ними можна воювати тільки з позиції сили, оскільки іншої мови окупанти не розуміють.

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