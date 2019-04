Чарівні секрети гробниці Туту: археологи показали унікальні артефакти віком 2 тис років

У провінції Сохаг на півдні Єгипту група археологів відкрила гробницю епохи Птолемеїв, IV-I століття до н. е.., з добре збереженими настінними розписами і численними муміями тварин. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Єгипетське міністерство у справах старожитностей.

Про це передає Знай.



До речі, єгипетська влада вже відкрили доступ до древньої гробниці, виявленої в районі міста Сохага в 390 кілометрах на південь від Каїра.

Мустафа Вазірі, очолює службу старожитностей Єгипту, назвав знахідку «однією з найдивовижніших в цій частині країни».

Вазірі підкреслив, що за весь цей час розпису зі сценами з життя богів не втратили яскравості фарб.

#Toutou tomb uncovered in #Sohag

A well-painted Птолемеїв-era tomb was discovered at Al-Dayabat archaeological site in Sohag governorate on Friday. #EgyptForward #Egyptology #AncientEgypt pic.twitter.com/3A0ntK6DJr

— Egypt Forward (@egyptfwd) April 6, 2019

Гробниця — одна із семи, які виявили в жовтні 2018 року після затримання в цьому районі мисливців за старовиною.

Їх затримали, оскільки вони проводили там незаконні розкопки. Постраждала гробниця від грабіжників, не уточнюється.

Як зазначають дослідники, у стародавній гробниці, якій близько 2000 років, були поховані високопоставлений вельможа на ім’я Туту і його дружина Та-Ширення-Изиз, якій можливо було від 35 до 50 років, а також підлітка 12-14 років. Біля входу в гробницю виставили експонати — мумії жінки та підлітка.

Їх зображення прикрашають вхід в склеп з зовнішньої сторони.

На стінах гробниці збереглися кольорові зображення похоронних процесій і роботи людей в полях.

Фахівці особливо відзначають прекрасне збереження настінних розписів, де чиновник зображений під час поклоніння богам та описано його родовід.

Також серед знахідок — десятки мумій тварин, у тому числі мишей, кішок і птахів. А самі вражаючі, за словами археологів, це мумії соколов.

У єгипетських гробницях нерідко знаходять мумії тварин — вважалося, що вони будуть супроводжувати своїх господарів в загробному житті.

Рідше виявляють великі скупчення таких мумій — в гробниці птолемейского періоду, дослідженому археологами.

«Останки мишей та інших тварин були укладені навколо двох саркофагів з людськими муміями. Зсередини стіни гробниці нанесені зображення похоронної процесії і працюють в полі людей», — відзначають дослідники.

Міністерство старожитностей заявило, що презентація цієї нещодавно виявленої гробниці була покликана «привернути увагу всього світу до цивілізації і старожитностей Єгипту».

Влада Єгипту сподіваються, що відкриття приверне в цей район туристів, кількість яких помітно впало після заворушень 2011 року.

