1+1 збирається судитись з Порошенком через його появу в ефірі політичного ток-шоу

Гендиректор групи “1+1 media” олігарха Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко заявив, що телеканал подасть в суд на президента Петра Порошенка “за минулі звинувачення на адресу каналу” та після того, як він “ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави”.

Про це він написав у Facebook, передає УП.

Ткаченко прокоментував появу Порошенка в ефірі програми “Право на владу” – гендиректор “1+1” підкреслює, що кандидатів у президенти на ефір не запрошували.

“Ефір “Право на владу”. Все, як зазвичай, – запрошені гості, не кандидати (!), експерти, з різних сторін. І раптом за кілька хвилин до ефіру, з’являється представник АП – В.Горковенко біля воріт студії. Починає світську бесіду з адміністратором. І тут без мигалок і охорони у двір дер студії Довженка під’їжджають дві машини і виходить сам президент.

При чому не зовсім зрозуміло, в якому він тут статусі – кандидата або президента. Але, як розумієте, при його вигляді і охоронців УДО – всі в шоці. Він каже – прийшов на дебати. Тобто таки як кандидат? Або ..?

При цьому він точно знає, що його опонент – Зеленський – у цей момент вже перебуває в Парижі, в переддень завтрашньої зустрічі з президентом Франції -Макроном. Оскільки і СБУ, і МЗС все таки ще під контролем – президента. Його впускають до студії. А що робити? Статус президента ніхто не відміняв“, – написав гендиректор каналу Коломойського.

Він додав, що програма “Право на владу” усі тижні виборчої кампанії запрошувала Порошенка в ефір.

“У відповідь – мовчанка. Більше того, у відповідь – заборона з боку людини, яка стояла біля студії – Горковенка – представникам президента приходити до нас в студію, а коли припекло, він навіть начебто командував главою фракції БПП – Герасимовим – летіти терміново з Маріуполя на ефір, щоб спровокувати конфлікт недопуску в студію, коли його вже не чекали”, – заявив гендиректор “1+1”.

За його словами, після того, як Порошенко “ганебно увірвався в ефір приватної кампанії без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збирався йти…”, не інакше, як на позов до суду від каналу він не заробив.

“Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу “1+1”. У країні, яка стряхне з себе вашу брехню, – це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік – ще 9 днів залишилося”, – написав Ткаченко.

Нагадаємо:

Кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.

Президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, раніше заявив, що подає до суду на телеканал “1+1” за “чорний піар” і брехню проти нього.