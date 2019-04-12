Аласания объяснил, в каком формате пройдут дебаты 19 апреля

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания пояснил, что час дебатов не предусматривает включения через телемост, такой вариант возможен только “после окончания дебатов и начала более свободного формата общения”.

“От 20:00 до 21:00 19 апреля будут национальные теледебаты, независимо от того, даже если ни один из них не придет. Придет один, он получит свое время и час будет говорить один, как политическую агитацию”, – пояснил Аласания в комментарии интернет-изданию “Украинская правда” в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, в на своей странице в Фейсбук он уточнил, что если кандидатов будет двое то дебаты состоятся “в жестком формате, поминутно прописанному Постановлением ЦИК № 742”.

“Если кандидатов не будет – этот час пойдет на документальный фильм “Амстердам” из цикла “Удивительные города мира” с бегущей строкой во время ленты “Простите, кандидаты на пост президента Украины (фамилии, имена, отчества) не появились в студию для участия в теледебатах”, – добавил Аласания.

Также он отметил, что после завершения часа дебатов закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение 20 минут. Тогда на “Общественном” начнется другая программа с участием экспертов и журналистов. Планируется, что они устроят дискуссию с кандидатами в президенты.

“Обратная связь будет, там останется Петр Порошенко и к нему может присоединиться мостом (Владимир Зеленский – ред.), чем-нибудь, хотя он должен был прийти по совести. Но он хочет так, окей, пожалуйста”, – отметил Аласания.