Сьогодні президент Франції зустрінеться з Порошенком і Зеленським

У п’ятницю, 12 квітня, президент Франції Емманюель Макрон планує зустрітися одразу з двома учасниками другого туру президентських виборів в Україні.
Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє Le Monde.
Видання зазначає, що першим Макрон прийме Володимира Зеленського – зустріч запланована на 15 годину.
З Петром Порошенком президент Франції зустрінеться ближче до вечора.
При цьому формат обох зустрічей дещо відрізнятиметься: якщо прийом Петра Порошенка супроводжуватиметься участю Республіканської гвардії, то з Зеленським говоритимуть у більш «неформальній» атмосфері.
«Нічого виняткового»
В Єлисейському палаці зазначили, пише Le Monde, що у зустрічі Емманюеля Макрона одразу з обома учасниками президентських перегонів в Україні немає нічого виняткового.
Мовляв, так само президент Франції напередодні парламентських виборів в Ізраїлі приймав тамтешнього опозиційного політика Яіра Лапіда.
«Мета зустрічі – нагадати про прихильність Франції Україні і бажання бачити, як вона рухається вперед», – цитує видання заяву французької сторони.
Раніше про можливу зустріч президента Франції і з Петром Порошенком, і з Володимиром Зеленським, розповів один зі спікерів передвиборчого штабу Порошенка Олег Мєдвєдєв.
«Мені відомо, що Зеленський поїде до Макрона. Дипломатичними каналами французи координували це питання з українською стороною», – заявив він.
Лишається невідомим, як саме проходитимуть зустрічі з обома кандидатами в президенти України і чи перетнуться вони під час своїх візитів до французького президента.
Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня – 21 квітня.