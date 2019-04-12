Сьогодні президент Франції зустрінеться з Порошенком і Зеленським

У п’ятницю, 12 квітня, президент Франції Емманюель Макрон планує зустрітися одразу з двома учасниками другого туру президентських виборів в Україні.

Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє Le Monde.

Видання зазначає, що першим Макрон прийме Володимира Зеленського – зустріч запланована на 15 годину.

З Петром Порошенком президент Франції зустрінеться ближче до вечора.

При цьому формат обох зустрічей дещо відрізнятиметься: якщо прийом Петра Порошенка супроводжуватиметься участю Республіканської гвардії, то з Зеленським говоритимуть у більш «неформальній» атмосфері.

«Нічого виняткового»

В Єлисейському палаці зазначили, пише Le Monde, що у зустрічі Емманюеля Макрона одразу з обома учасниками президентських перегонів в Україні немає нічого виняткового.

Мовляв, так само президент Франції напередодні парламентських виборів в Ізраїлі приймав тамтешнього опозиційного політика Яіра Лапіда.

«Мета зустрічі – нагадати про прихильність Франції Україні і бажання бачити, як вона рухається вперед», – цитує видання заяву французької сторони.

Раніше про можливу зустріч президента Франції і з Петром Порошенком, і з Володимиром Зеленським, розповів один зі спікерів передвиборчого штабу Порошенка Олег Мєдвєдєв.

«Мені відомо, що Зеленський поїде до Макрона. Дипломатичними каналами французи координували це питання з українською стороною», – заявив він.

Лишається невідомим, як саме проходитимуть зустрічі з обома кандидатами в президенти України і чи перетнуться вони під час своїх візитів до французького президента.

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня – 21 квітня.