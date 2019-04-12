Москва починає змінювати своє ставлення до Лукашенка

«Знахабніли до такого ступеня, що починають нам викручувати руки». Такими словами білоруський лідер висловився не про кого-небудь, а про свого найближчого союзника – Росії. Що спонукало Лукашенко на настільки емоційні ескапади? Судячи з усього, Москва починає змінювати підхід до співпраці з керівництвом Білорусі з економічних питань.

У відповідь на заборону Россільгоспнаглядом поставок яблук і груш з братньої Білорусі президент республіки Олександр Лукашенко вибухнув гнівом і погрозами. Ці заборони він розцінив як введення Росією санкцій проти Білорусі (і при цьому переплутав яблука з огірками).

«Наш основний торговий партнер (вони люблять називати себе «партнери») все більше і більше вводить санкцій проти Білорусі. Самі перебувають під санкціями і засуджують це, і я тут абсолютно підтримую. Але в той же час подібною зброєю воюють проти своїх найближчих союзників», – заявив білоруський батька. «То одне підприємство закрили, то інше. Потім те чи морква, чи салат, то вже огірки не сподобалися. Чи То у них є підозра, що ми поставляємо не звідти. І кожен день відбувається закриття наших підприємств. Нам закривають ринок», – цитує Лукашенка «Белта».

У підсумку Лукашенко пригрозив закрити на ремонт нафтопроводи, за яким російська нафта йде в Європу – з явною метою завдати шкоди російському бюджету. «Якщо потрібно поставити на ремонт нафтопроводи та нафтопродуктопроводи, які йдуть через Білорусь, ставте і ремонтуйте. Тому що те добро, яке ми робимо для Російської Федерації, воно нам постійно обертається злом. Там вже знахабніли до такого ступеня, що починають нам викручувати руки», – заявив Лукашенко, звертаючись до білоруського віце-прем’єру Ігорю Ляшенко. «Ми повинні приймати відповідні заходи. Ну що ми весь час: нас б’ють в ліву щоку – ми підставляємо праву», – зажадав від свого уряду президент Білорусії.

Білорусія проектує ремонт п’яти ділянок нафтопроводу «Дружба», розповів РІА «Новости» перший заступник – головний інженер «Гомельтранснафта Дружба» (оператор білоруської ділянки трубопроводу) Андрій Веріго. «У цьому році нафтопроводу буде 55 років. Труби в землі лежать, 80% труб поклали ще наші діди. Уявіть собі, що метал вже понад 50 років лежить у землі. Природно, він потребує ремонту та обслуговування», – зазначив Веріго.

Обурення Білорусії в якійсь мірі зрозуміло. Вона змогла непогано заробляти на реекспорті санкционных товарів з ЄС, починаючи з креветок і закінчуючи яблуками. «У рік це можуть бути десятки мільйонів євро, за п’ять років – сотні», – говорить перший віце-президент «Російського клубу фінансових директорів» та керуючий партнер «2К» Тамара Касьянова.

Однак заборона імпорту яблук і груш з країни має конкретну причину: Білорусія порушує російські закони. Фури з фруктами їдуть або взагалі без сертифікатів, або з фальсифікованими сертифікатами – це незаконний реекспорт заборонених товарів.

Россільгоспнагляд заявив у четвер, що у нього є всі підстави вважати, що Мінськ сертифікує санкционную продукцію під виглядом білоруської. За даними служби, плодоовочева продукція надходить з Білорусії з використанням шахрайських схем в обхід фітосанітарних контрольних постів, без документів і маркування, упаковані в однакову тару і схожа за видовим і сортовим складом з плодоовочевою продукцією, яку виробляють білоруські підприємства.

Що стосується погрози перекрити транзит російської нафти за яблука навіть під виглядом ремонту, то це виглядає чистим блефом, вважає провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков. По-перше, рішення про необхідність проводити ремонт приймає не президент, а компанія – оператор трубопроводу, причому разом з російською стороною. Крім того, на думку «Транснафти», стан трубопроводів задовільний.

По-друге, жодних проблем з проведенням ремонту труб нафтопроводу «Дружба» без зупинки транзиту немає. «Через Білорусію проходить все менше і менше нафти, тому що скорочуються трубопровідні поставки нафти на захід. Російські компанії воліють все більше нафти відправляти на схід, так як отримують там більше маржі. Великі обсяги перекидаються на порти», – розповідає Юшков. Та й сама Європа в рамках диверсифікації поставок скорочує обсяги закупівлі російської нафти. При цьому постачання нафти в Китай виросли майже в півтора рази. Так як білоруські нафтопроводи недозавантажені, можна одночасно ремонтувати одну трубу, поки нафта гойдається за іншим.

«Зупинка транзиту – радикальний крок, який призведе до проблем для самої Білорусії. Для нас цей напрямок транзиту залишається великим, але тимчасові проблеми можна вирішити. Потоки нафти можна перенаправити на інші маршрути. Лукашенко адже загрожує тимчасовою зупинкою для ремонту, а ремонт може тривати максимум місяць, і то це багато: за місяць можна обхідний прокласти нафтопровід», – іронізує Юшков. У підсумку ремонт закінчиться, а осад залишиться.

Що може втратити Білорусь у разі загострення яблучно-нафтового конфлікту? Мінськ заплатить рублем. По-перше, він втратить грошей за транзит російської нафти.

«По-друге, Білорусь ризикує втратити 0,5–0,7 млрд доларів, які отримує за так звану перетаможку 6 млн тонн російської нафти», – говорить Юшков. Це нова форма субсидування, придумана в 2017 року після чергового нафтогазового суперечки двох країн. Фактично Мінськ закуповує у Росії з планових 24 млн тонн тільки 18 млн, решта шість «перетамаживаются». Ці 6 млн тонн російської нафти йдуть транзитом через Білорусь по трубопроводу «Дружба», не змінюючи права власності. Російські компанії продають її на експорт і платять експортні мита в російський бюджет. Але, згідно з домовленостями, Росія повертає ці гроші з російського в білоруський бюджет. На думку Юшкова, Росія може у відповідь скасувати «перетаможку» з 2020 року і припинити дотувати білоруський бюджет таким чином.

По-третє, Лукашенко може позбутися російської нафти, яка йде за пільговою ціною прямо на білоруські НПЗ. Там її переробляють і з хорошим прибутком перепродують Європі у вигляді нафтопродуктів. «Якщо реалізується радикальний сценарій, то Росія скаже: «Дійсно, труби старі, прогнивають, давайте чинити». І ми зі свого боку теж почнемо ремонтувати труби. І тоді їх НПЗ залишаться без нафти і встануть», – говорить Ігор Юшков.

Нарешті,

новий конфлікт не вирішує головний для Лукашенка питання – щодо компенсацій в рамках податкового маневру,

який реалізується в Росії з 2019 по 2024 роки. Зараз білоруські НПЗ отримують з Росії нафту безмитно. Проте в рамках податкового маневру Росія поступово скидає експортні мита (30%). У підсумку білоруським НПЗ доведеться купувати російську нафту за ринковими цінами. Російські НПЗ опиняться в кращій ситуації, так як російський бюджет компенсує їм втрати. Мінськ, по суті, хоче, щоб Росія зі свого бюджету компенсувала втрати і для білоруських НПЗ.

За оцінкою білоруського мінфіну, економіка республіки від цього податкового маневру втратить 10 млрд доларів: 3 млрд – доходи бюджету, і 6 млрд – збиток двох білоруських НПЗ. В російському Мінфіні раніше говорили, що білоруська сторона просить Росію субсидувати їх НПЗ у розмірі 2 млрд доларів в рік, але Росія не готова йти на такі витрати.

У списку невирішених питань ще два. Лукашенко раніше почав чергову боротьбу за зниження цін на російський газ і за підвищення тарифів на транзит російської нафти. Ціною газу в 129 доларів за тисячу кубометрів Мінськ незадоволений, хоч це найнижча ціна на всьому пострадянському просторі. Щорічне підвищення тарифу на прокачування російської нафти через Білорусію на 7-8% Лукашенко теж не влаштовує, він вимагає підвищити тариф ще на 23% з 1 травня.

«Раніше після жорстких заяв глави двох союзних держав зустрічалися та вирішували всі проблеми. Зараз Лукашенко нагнітає обстановку, потім зустрічається з Путіним (всі новорічні канікули з Путіним просидів у Сочі) – і нічого, ніяких поступок. Мабуть, Лукашенко вже треба міняти тактику переговорів. Тому що тактика «наїзд – відкат» призводить лише до негативних результатів для самої Білорусії», – вважає експерт ФНЕБ.

«Ще недавно Росія була згодна на компенсації в рамках податкового маневру, залишалося тільки домовитися про параметри. Але потім Лукашенко публічно почав говорити, що німці купують газ дешевше, ніж білоруси. Путін його спинив тим, що у Мінська неправильний калькулятор, що ціни для Німеччини на газ насправді вище, ніж для Білорусі. Але після цього відразу відзначається охолодження відносин: жорстку позицію стали займати і наші міністри, і посольство», – підсумовує співрозмовник.