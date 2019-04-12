Сербія хоче дружити з усіма і не хоче в НАТО – президент

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що пишається тим, що ніхто не чинить тиску на країну з питання вступу в НАТО.

Про це він повідомив на мітингу в Нові-Саді, йдеться на сайті сербського лідера.

“Сербія хоче хороших відносин з усіма. Ми не будемо в НАТО”, — додав він.

При цьому Вучич зазначив, що зараз серби можуть називати “агресію НАТО — агресією”, коли говорять про бомбардування 1999 року. В кінці березня від відзначав, що військовий нейтралітет є природним вибором Сербії.

У 1999 році протягом 78 днів НАТО проводила військову операцію під назвою “Союзна сила” в Югославії. Вона здійснювалася без санкції Ради безпеки ООН. Альянс пояснив свої дії необхідністю захищати албанське населення Косово від етнічних чисток з боку сербів. В результаті авіаударів близько 3 тисяч людей загинули, ще 5 тисяч постраждали.