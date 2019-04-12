Кім Чен Ина переобрали головою Держради КНДР

Переобрання північнокорейського лідера сталося в ході першої сесії 14-го Верховного Народного Зібрання КНДР.
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин став главою Держради КНДР, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Переобрання північнокорейського лідера Кім Чен Ина головою Державної ради КНДР – вищого виконавчого органу державної влади країни – відбулося в ході першої сесії 14-го Верховного Народного Зібрання.
Там же був призначений новий прем’єр-міністр Північної Кореї. Місце Пак Пон Джу зайняв Кім Чже Рен, старший член правлячої Трудової партії Кореї.
Головою президії Верховного народного зібрання – церемоніальним главою держави – замість Кім Ен Нама, став Цой Рен Хе.