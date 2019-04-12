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Кім Чен Ина переобрали головою Держради КНДР

12.04.2019

Ким Чен Ына переизбрали председателем Госсовета КНДРПереобрання північнокорейського лідера сталося в ході першої сесії 14-го Верховного Народного Зібрання КНДР.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин став главою Держради КНДР, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Переобрання північнокорейського лідера Кім Чен Ина головою Державної ради КНДР – вищого виконавчого органу державної влади країни – відбулося в ході першої сесії 14-го Верховного Народного Зібрання.

Там же був призначений новий прем’єр-міністр Північної Кореї. Місце Пак Пон Джу зайняв Кім Чже Рен, старший член правлячої Трудової партії Кореї.

Головою президії Верховного народного зібрання – церемоніальним главою держави – замість Кім Ен Нама, став Цой Рен Хе.

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