На місці Москви я б не тиснув на Лукашенка. Якщо потрібно, щоб Білорусь увійшла до складу Росії, треба віддати йому Смоленську область.

У Лукашенка інстинкти хлібороба. Коли він побачить ці поля, порослі лісом, ці корівники, як з фільму жахів, ці моторошні, як Чорнобиль, села, він кинеться їх відновлювати.

Хлібороби інакше не можуть.

Через пару років, коли смоленські землі будуть розорані і засіяні, а в корівниках з’явиться скотина, віддати йому Брянську область. Ще через пару років — Орловську область.

Вважаю, в нетрях Орловської області економіка Білорусі крякнет, і всю країну можна буде купити за три копійки.

Іншими словами, Лукашенко треба не лякати, а заманювати вглиб наших безкраїх неораних полів, як Наполеона в свій час.