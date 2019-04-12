У Росії з’явиться космічний банк

У Росії з’явиться опорний банк космічної галузі. Розпорядження про його створення підписав глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, повідомляє ТАСС.

Кредитна організація буде створена на базі «Фондсервісбанка» і отримає назву «Роскосмосбанк». Про функції нового банку поки відомо небагато: за даними джерела агентства, він буде виконувати роль «казначейства для контролю всієї контрактно-договірної роботи підприємств ракетно-космічної галузі».

Фондсервисбанк був створений в 1994 році і спеціалізувався на обслуговуванні підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі Роскосмосу. Його основним акціонером була Столична трастова компанія «Союз». У травні 2018 року Центробанк почала процедуру санації (фінансового оздоровлення) Фондсервісбанка і надалі привернув Роскосмос в якості інвестора. Єдиним акціонером створюваного банку також стане Роскосмос.

У 2018 році в Росії з’явився опорний банк оборонно-промислового комплексу. Ним став Промсвязьбанк, до цього так само відправлений ЦБ на санацію із-за загрози банкрутства. В даний час банк займається кредитуванням підприємств сфери ОПК і обслуговуванням оборонних контрактів.