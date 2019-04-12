Відомий пропагандист Путіна визнав міць ЗСУ

Російський пропагандист Олександр Сладков, військкор ВДТРК визнав, що Збройні сили України стали однією з найбільш потужних армій Європи.

Сладков підкреслив, що факт посилення ЗСУ вже не можна заперечувати і визнав, що вони досить добре фінансуються державою.

“Тактика війни, звичайно, змінилася. Українська армія, як би не іронізували над заявою Порошенка про те, що ця армія — одна із найсильніших у Європі, ви знаєте, українська армія дуже серйозна і за своїм рівнем може змагатися з іншими арміями розвинених європейських держав. Скільки вкладено в неї?!” — сказавши пропагандист.