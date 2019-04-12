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«Принципова позиція»: спікер штабу Зеленського зробив заяву з російської мови

12.04.2019

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков назвав публічне спілкування російською мовою своєю принциповою позицією.

«Так, це моя позиція. Я спочатку від початку російської агресії під час ефірів використовую виключно російську мову. Це моя принципова позиція. Я вважаю, що мені, як людині, яка в побуті і в житті найчастіше використовують саме російську, не треба приїжджати на танках, приходити, як прийшли в Крим чи Донбас з приводу того, щоб від когось мене захищати. У мене все добре в моїй країні», – сказав Разумков.

«Мені тільки колеги і опоненти з штабів задають ці питання. Ніхто з української громадськості ці питання мені не ставить. Я дуже вдячний за таку позицію українського суспільства», – додав він.

Він уточнив, що Володимир Зеленський у разі перемоги на виборах президента буде спілкуватися виключно українською мовою.

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