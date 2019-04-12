Волкер висловився про кандидатів у президенти України

США не підтримують жодного з кандидатів у президенти України, але виступають за дотримання принципів.

“Бажаємо вам успіхів у проведенні іншого туру президентських виборів, а також парламентських восени. Традиційно США не висловлюють підтримку жодному з кандидатів на виборах, втім, виступають за дотримання принципів”, – сказавши він.

При цьому Волкер акцентував увагу на тому, що США підтримують Україну в розвитку засад демократії, в економічних реформах, у боротьбі проти корупції і розвитку сильної суверенної безпечної держави.