«Увірвався в ефір»: телеканал «1+1» подасть в суд проти Порошенка

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявивши, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Він заявив, що причиною покличу стануть звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір власності кампанії, користуючись статусом глави держави».

«Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, власності компанії (власником є олігарх Ігор Коломойський – ред.), без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збиралися йти, навіть, незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії, і знову багато говорили, і всі повз реальні факти, mais excusez moi, s’il vous plait, не інакше як на позов до суду від нас ви не заробили. Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу «1+1», – написавши Ткаченко.

Ткаченко заявивши, що у телеканалу не було іншого виходу, як пропустити Петра Порошенка, бо «статус президента ніхто не відміняв», хоча програма, в якій він виступивши напередодні, раніше запрошувала його в ефір, додав Ткаченко.

«Право на владу» усі тижню виборчої кампанії запрошувало Петра Порошенка в ефір. У відповідь – мовчанка. Більше того, у відповідь заборона з боку людини, що стояла біля студії – Володимира Горковенка – представникам президента приходити до нас у студію», – заявив Ткаченко.

«Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу «1+1». У країні, яка стряхне з себе вашу брехню, – це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік – ще 9 днів залишилося», – резюмував Ткаченко.

У Адміністрації президента і виборчому штабі Петра Порошенка ці висловлювання гендиректора «1+1» наразі не коментували.

Додамо, ведуча Наталія Мосейчук наголосила, що телеканал завжди радій президента і готовий його запрошувати.