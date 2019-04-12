У Британії літак впав на полі для гольфу

Надлегкий літак розбився на полі для гольфу в графстві Мерсісайд. В результаті НП загинула одна людина.

Надлегкий літак впав на полі для гольфу в британському графстві Мерисайд. В результаті одна людина загинула, повідомляється на сайті місцевої поліції.

Інцидент стався ввечері 11 квітня в Биркдейле. Літак впав на поле для гольфу Royal Birkdale, після чого загорівся. Загинув пілот.

Поліція проводить розслідування причин і обставин катастрофи літака і встановлює особу загиблого.

Нагадаємо, раніше в американській Флориді в результаті аварії легкого літака загинули п’ятеро людей. А в результаті аварії легкомоторного літака в штаті Міссурі загинула одна людина.