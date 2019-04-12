Водії в Литві отримають 1000 євро за відмову від старого автомобіля

Як повідомив міністр навколишнього середовища Литви Кястутіс Мажейка, після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів, литовцям за відмову від старої машини мають намір заплатити тисячу євро.

«Треба допомогти. Ми вважаємо, що ця мотивуюча цифра повинна бути близько тисячі євро, при відмові від старого автомобіля і покупку нового», – сказав міністр.

Крім того, органам самоврядування, які купили громадський транспорт, що працює на природному газі або водні, також буде виділено по 30 млн євро.

Експрес-інформація по країні

Литва (Литовська Республіка) – держава в Північній Європі.

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Столиця – Вільнюс

Найбільші міста: Вільнюс, Каунас, Клайпеда

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 65 301 км2 (123-я в світі)

Населення – 2,89 млн чол. (137-я в світі)

Офіційна мова – литовська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,839 (37-я в світі)

ВВП – $48,35 млрд (84-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Латвією, Білоруссю, Польщею, Росією (Калінінградська обл.)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Porsche відмовиться від дизельних двигунів, щоб не забруднювати атмосферу.

За матеріалами Delfi. lv

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