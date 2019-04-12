Коломойський визнав, що юрист Зеленського – його адвокат

Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського, є особистим адвокатом Ігоря Коломойського.

На питання, чому юрист Зеленського Андрій Богдан часто літав у Женеву, коли там жив Ігор Коломойський, а потім – у Тель-Авів, куди він переїхав пізніше, олігарх відповів: “Він, перш за все, мій адвокат”.

На уточнення, чи дійсно Богдан поєднує роботу адвоката бізнесмена і співпрацю зі штабом Зеленського, Коломойський відповів: “Я вам скажу, що він ще працює і на інших людей, що викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів”.

“Ви ж розумієте, що, починаючи з Авраама, всі люди якось між собою пов’язані”, – додав опальний олігарх.

Раніше “Схеми” розповіли, що напрямки перельотів адвоката Андрія Богдана змінювалися у відповідності зі зміною місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

Наприклад, у 2018 році юрист літав до Женеви не менше 9 разів. Тоді олігарх жив там. З осені 2018 року Богдан часто літає в Тель-Авів, де живе Коломойський зараз. Починаючи з жовтня минулого року, він бував там щонайменше 9 разів. Причому п’ять з них – в 2019-му, вже після того, як Зеленський оголосив про похід на вибори.

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва: “Моє приватне життя не може бути без мого бажання відкрита ні журналістам, ні кому-небудь іншому. Я не публічна особа – політик, і не держслужбовець”.

Андрій Богдан був захисником соратника Коломойського Геннадія Корбана в суді. А ще – радником Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської ОДА.