Отруєння дітей на Київщині: Діяльність табору “Славутич” вирішено призупинити

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення призупинити діяльність дитячого табору “Славутич” на Київщині, де влітку минулого року отруїлися 12 дітей, а одна дівчинка померла

“Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич” (08454, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Циблі, вул. Героїв Дніпра, 1, код 32783583) тимчасово зупинити виробництво (виготовлення), реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг з оздоровлення та відпочинку до виконання вимог”, – йдеться у рішенні суду.

Тимчасове призупинення діятиме до виконання відповідних приписів та розпоряджень Держпродспоживслужби.

Додамо, що у липні 2018 року заклад санаторного типу “Славутич”, всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області, відновив роботу.

Нагадаємо, що в харчоблоку ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич” виявили бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору.