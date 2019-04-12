На Харківщині порізали горло підлітку

У місті Первомайський Харківської області невстановлена особа порізала 17-річному хлопцеві шию. Про це повідомили правоохоронці.

Причиною нападу на неповнолітнього ймовірно стала сварка. Після чого нападник невідомим предметом наніс хлопцеві удар в шию в результаті чого було пошкоджено трахею. Неповнолітнього з травмою було госпіталізовано до місцевої лікарні. Там також було встановлено, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочато досудове розслідування. Наразі встановлюється особа нападника.