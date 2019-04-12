У США на похоронах репера Nipsey Hussle сталася стрілянина

Внаслідок інциденту один чоловік був убитий і ще троє отримали поранення. Всі учасники перестрілки були чорношкірими.

На похороні репера Nipsey Hussle вибухнула стрілянина. В результаті інциденту один чоловік був убитий, ще троє отримали поранення. Про це написав шеф поліції Лос-Анджелеса Мішель Мур в офіційному Twitter.

Повідомляється, що процесія вийшла на вулиці міста після поминальної служби Стейплс-центрі. Вона була масовою, з-за чого затримання нападників людей виявилася складною.

Всі, хто брав участь у перестрілці, за словами представників поліції, були чорношкірими. Підозрювані зникли з місця злочину в сірому автомобілі Hyundai.

“Під час процесії пролунала стрілянина на перехресті 103 Stи MainSt. Жертвами є три чорношкірих чоловіків і одна чорношкіра жінка у віці від 30 до 50 років. Один помер. Підозрювані у сірому Hyundaiобстреляли постраждалих. Ми повинні зупинити це безглузде насильство”, – зазначив Мур.