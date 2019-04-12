«Медуза» помітила нестикування в протоколі голосування за закон про автономний Рунеті

Голова Держдуми В’ячеслав Володін проголосував за законопроект про ізоляцію Рунета в другому читанні, хоча перебував у цей момент з робочим візитом в Саратовській області. На цю дивину в результатах голосування звернула увагу «Медуза».

Результати засідання 11 квітня з’явилися у відкритому доступі на сайті Думи ввечері того ж дня, пише видання. Загальний підсумок в електронній системі збігся з тим, що показали на табло вранці: 320—, 15 — проти. У списку тих, хто проголосував за законопроект значиться і Володін, який заявляв про те, що ініціативу не підтримує.

Система обліку Держдуми запевняє, що спікер брав участь у голосуванні практично з усіх питань, які розглядали в цей день, але це неможливо, оскільки він з раннього ранку перебував з візитом в Саратовській області.

Було Володіна з самого початку засідання заміняв перший віце-спікер Олександр Жуков, який в момент голосування у другому читанні пішов з президії, поступившись місце колезі Івану Мельникову, пише «Медуза».

Видання пояснює, що депутати голосують за допомогою спеціальних карток, які вставляють в термінали на робочих місцях у залі засідань. Проаналізувавши результати голосування та відеозаписи із засідання, автор тексту приходить до висновку, що голосування Володіна неможливо пояснити логічно, адже, згідно з регламентом Держдуми, депутат може голосувати тільки особисто. Це норма, яку ввів якраз Володін.

У приймальні прес-служби Держдуми не змогли прокоментувати результати голосування, припустивши лише, що в системі сталася помилка.