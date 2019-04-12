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Більшість громадян увірували, що визначати долю країни не їхнього розуму справа

12.04.2019

Большинство граждан уверовали, что определять судьбу страны не их ума дело

Не можу пригадати, щоб вибори президента в Росії за напруженням пристрастей і розколу суспільства хоч віддалено наближалися б до нинішніх виборів в Україні. А ви взагалі пам’ятаєте хоч одні російські вибори з непередбачуваним кінцем? Ну, щось таке сталося в минулому році у Владивостоці. Але «непорозуміння» швидко дозволили. Спокійний хід виборчих кампаній у нас — не ознака консолідації суспільства. Просто більшість громадян глибоко і міцно увірували, що визначати долю країни не їхнього розуму справа.

В Україні нині все інакше. Там йде серйозна зіткнення людей, які чітко розуміють, що вони хочуть і чого не хочуть. І вірять у силу свого голосу. Однак потрібна одна важлива обмовка. Ці вибори стануть тоді нової цивілізаційної сходинкою вгору, якщо переможені візьмуть свою поразку, а не підуть «в ліс». А перемогли не стануть відкривати ногою двері в кабінети переможених і не почнуть їх катати в сміттєвих бачках.

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