Нафтове майбутнє Алжиру виглядає похмурим

Майбутнє нафтової промисловості Алжиру було поставлено під сумнів на початку цього тижня, коли почалася політична криза, і тепер його майбутнє ще більш підозріло, так як його державна нафтова компанія Sonatrach знову опиниться під мікроскопом, як стара корупція розслідування поновлюються, і оскільки призначена дата президентських виборів після того, як президент Бутефліка пішов у відставку на початку цього місяця.

Державний Sonatrach, нерозривно пов’язаний з режимом Бутефліки, виявляється в хорошій компанії після того, як заворушення в країні дали паузу іноземним нафтовим гравцям, таким як Exxon, які швидко звільнилися від хаосу. У той час як деякі зарубіжні енергетичні компанії вважали, що вони використовують вичікувальний підхід, перш ніж продовжити, менш ймовірно, що зараз компанії будуть рухатися вперед до нових виборів – тепер призначених на 4 липня 2019 року, згідно з джерелами .

Але не очікується, що остаточна дата нових виборів принесе спокій у країну, яка має брудну історію насильства, коли справа доходить до зміни влади – найбільш помітною під час боротьби між урядом і ісламськими повстанцями після того, як вона виглядала як ісламські повстанці. повинні були перемогти на виборах 1992 року, і тому вибори були скасовані.

Для Сонатраха, який виглядає майже так само негативно, як і сам Бутефліка, він вже мав свою частку скандалів, і нове розслідування, оголошене сьогодні, може ще більше підірвати нафтову галузь країни. Sonatrach був у центрі справи про відмивання грошей і корупції, що призвело до численних тюремних термінів для його лідерів всього кілька років тому.

За даними ОПЕК, експорт нафти і газу з Алжиру становить 85% всього експорту країни ОПЕК і 20% валового внутрішнього продукту країни.

Видобуток нафти в Алжирі в березні трохи знизилася, згідно з опублікованим раніше на цьому тижні звіту MECR ОПЕК, який показав, що видобуток ОПЕК в березні була значно нижче її обіцяних рівнів.