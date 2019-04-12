Петра Олексійовича зрадили негідники, яких він же і виплекав, — Бутусов

Хто ж опоненти? Сперечався на «плюсах» Петро Олексійович з Куликом, яким він особисто присвоїв звання генерала юстиції, вручив орден за заслуги в проведенні спецконфискации, за організацію вигнання Саакашвілі і за готовність виконати будь-який наказ.

Сперечався президент зі Степановим, якого поставив на Одеську область, щоб він закрив своєю роботою скандал із звільненням Саакашвілі, якого в свою чергу поставив, щоб закрити скандал із звільненням Палиці і щоб допомогти звільнити Яценюка з посади прем’єра.

Чудовий ефір на «плюсах», президент раптово прийшов на прямий ефір опозиційного телеканалу — це реальна демократія в дії «Картковий будиночок» на очах всієї країни.

Зеленського застали зненацька, сутичка була явно не дорівнює. З одного боку — не володіє предметом і стилем полеміки людина на телефоні, з іншого — досвідчений політичний оратор, який чудово розуміє як себе вести і які цілі досягаються прямим ефіром в студії.

Порошенко вів ефір, і відбивав тези прокурора Кулика і колишнього голови Одеської ОДА Степанова.

Виникає, правда, питання — а чому раніше, п’ять років до першого туру, ми не бачили такого сильного і сміливого Порошенко в прямих ефірах телеканалів з критично налаштованими гостями? Адже він розбив всі спроби поставити його в незручне становище.

Чому не можна було всі п’ять років публічно і без купюр, пояснювати свою позицію з Иловайску, Дебальцеве, Коломойському, Яценюку, Авакову, Саакашвілі, Гонтарєвої, Корбану, Онищенко, Шустера, «Привату», Ахметову і ринку енергетики, Кононенко і Крючкову, Медведчуку та імпорту палива, відсутності приватизації держпідприємств, Гладковскому і «Укроборонпрому» і багато чого, багато чого іншого? Адже в такому випадку якість політики було б зовсім іншим? Може в такому випадку і не знадобилася б «соціальна допомога малозабезпеченим» з бюджету перед першим туром?

Величезний протестний електорат у першому турі виборів-2019 сказав політикам — у відповідь на вашу дулю в кишені ми придумаємо як вам краще показати дулю в бюлетені. Кулуарна політика не конкурентноздатна в Україні, а саме кулуарної політикою займався Петро Олексійович, коли всі гострі проблеми і скандали ховалися і вирішувалися без розголосу. І раптом виявилося — що можна адже по іншому!

Хто ж опоненти? Сперечався на «плюсах» Петро Олексійович з Куликом, яким він особисто присвоїв звання генерала юстиції, вручив орден за заслуги в проведенні спецконфискации, за організацію вигнання Саакашвілі і за готовність виконати будь-який наказ. Сперечався президент зі Степановим, якого поставив на Одеську область, щоб він закрив своєю роботою скандал із звільненням Саакашвілі, якого в свою чергу поставив, щоб закрити скандал із звільненням Палиці і щоб допомогти звільнити Яценюка з посади прем’єра. Сперечався з Зеленським, який отримав 30% від людей тільки тому, що популярний і без біг-бордів, не схожий на діючих політиків, і підтриманий Коломойським, який спочатку був другом Порошенко, але теж швидко перетворився на ворога.

В цьому бою Порошенко публічний вкотре переміг Порошенко кулуарного. От тільки це був бій з тінню. Порошенко переміг тих, кого він сам створив як політичні фігури. Нехай дивні, карикатурні — але ось так виглядає в кривому дзеркалі кадрова політика і соціальні ліфти в умовах збереження де-факто елементів феодальних відносин у владі та суспільстві.

Думаю, що прихильників обох кандидатів це ні в чому не переконає, вони всі вирішили ще до першого туру. Серед людей, які думають, що вагаються у своєму виборі перед другим туром, цей ефір не додав прихильників для Зеленського, і, швидше, додав певне число прихильників для Порошенка. Але аргументи в цій драматичній сцені усіма сторонами ігнорувалися, глядачі, звичайно, нічого зрозуміти не могли, все затьмарила шоу.

А між тим, Кулик є чинним прокурором, який виписав підозри у справі про відмивання грошей олігарха Курченко найближчим соратникам президента. І підозра, що він виписав президентським фінансистам — діюче і законне, і воно не скасовано, і сам Кулик продовжує бути прокурором у справі, звільнити його і забрати справу не можна — інакше справа потім розвалиться в будь-якому суді. Але президент по суті справи не відповів, і сперечатися з президентом Кулик не зважився — адже не розкажеш в студії, за що ти отримував звання і ордени насправді. Кулик зрадив Порошенко за тим же принципом, за якого Порошенко раніше захистив Кулика від конфлікту з Матиосом і від кримінальної справи НАБУ — з особистої відданості. Відданості більш сильному. І тепер Кулик приміряє на себе роль прокурора проти команди Порошенка, розраховуючи, що будь-якій владі потрібні люди, доводять до результату навіть найскандальніші та токсичні справи.

А Степанова зняли після першого туру, тому що область не видала всім незаможним за 1497 гривень перед виборами з фондів Кабміну, які роздавали за різними схемами з бюджету для «поліпшення соціального становища громадян» — по суті, це була передвиборна хабар. Але сказати про це Степанов, звичайно, прямим текстом не зможе — адже це означає визнати, що ти сам був у курсі ситуації. Але ніхто це, звичайно, обговорювати не став.

Приходить час обом кандидатам задуматися, що більшість виборців показали своїм голосуванням, що хочуть змін. Не нове шоу на старий лад, не страх і залякування — а нові принципи і нові рішення. Боротьба смислів і принципів де-факто все ще відсутня в протистоянні другого туру. Війна, правосуддя, умови для бізнесу та інвесторів, робочі місця, структурні реформи в силових структурах — ось на що варто витрачати час.

Від себе пропоную обом кандидатам зробити інтерв’ю на тему війни з Росією, обстановки на Донбасі і в Криму, реформа органів оборони та безпеки, інтеграція в НАТО, реформа оборонної промисловості та ліквідація «Укроборонпрому». Можна обговорювати в якій формі, але вважаю за необхідне ще до дебатів озвучити хоча б свої принципи і відповісти хоча б на базові питання. Проявіть мужність — це, звичайно, складніше буде.