В сети появился очередной “видеошедевр”, на котором Зеленского засыпает кокаином

Вчера вечером, 11 апреля, в социальной сети Facebook, сообществе “Бойкот Партии Регионов” было опубликовано новое видео, смонтированное из рекламного видеоролика кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

Так на видео можно увидеть Владимира Зеленского, мимо которого проезжает фура, а после на него высыпается кокаин.

Также на видео присутствует фраза “С ним все в порядке, потому что он под кайфом”.

Тепер Аваков задоволений?

Gepostet von Бойкот Партии Регионов am Donnerstag, 11. April 2019

Напомним, этот ролик является не первым смонтированным “шедевром”, который опубликовали в сети. 10 апреля в одном из аккаунтов Президента Петра Порошенко был опубликован видеоролик, как Зеленского сбивает фура.