Киборг объявил голодовку как протест против Зеленского

Украинский киборг Николай Воронин потребовал от кандидата в Президенты Владимира Зеленского извиниться за оскорбления перед героями Евромайдана, Небесной сотни, перед верующими Православной Церкви Украины за шутки о томосе и объявил в связи с этим голодовку. Об этом он написал на своей странице в Facebook в аккаунте Mikolas Voroninauskas.

“Многие пытались донести до кандидата в президенты Украины Зеленского, но он не слышит, хотя везде врет о том, что услышит каждого. У вас господин Зе хватило трусости попросить прощения у Кадырова, и не хватает совести извиниться перед народом Украины, погибшим и живыми за шутки об актрисе из немецких фильмов о взрослых, и о эбонитовые палочки, не хватает совести извиниться перед Героями Евромайдана, у погибших героев Небесной Сотни, у верующих, которые радуются Томосу. Совести попросить прощения нету. Нету совести попросить прощения у луганского поэта Василия Голобородько за украденное имя. Не хватает совести доказать всем, что вы не наркоман, сдать тесты специалистам VADA как предлагает Владимир Кличко. Совести не хватает”, – написал киборг.

ФБ аккаунт Mikolas Voroninauskas принадлежит бывшему бойцу батальона «Донбасс» и отряда спецназначения 73-го морского центра сил специальных операций, ныне общественному активисту и писателю Николаю Воронину.

В ходе президентских выборов на своем ФБ аккаунте активно постил тексты в поддержку Петра Порошенко, а также с критикой сначала кандидата Анатолия Гриценко, а после первого тура – Владимира Зеленского. Так, за час до поста о голодовке Mikolas Voroninauskas запостил два сообщения о поддержке Зеленского Путиным и боевиками ДНР/ЛНР.

В нынешнем посту он подчеркнул, что начал голодовку из-за Зелеского.

Воронин также опубликовал фото на фоне монитора телевизора, который был привезен из Донецкого аэропорта.

“Киборг, что принес этот монитор с ДАП в Борисполь сидит сейчас на нем и голодает из-за вас”, – написал военный и озвучил свои требования.

“Мои требования:

извинения перед народом Украины, погибшим и живыми за шутки об актрисе из немецких фильмов о взрослых

извинения перед народом Украины, погибшим и живыми за шутки о эбонитовые палочки.

извинения перед народом Украины, погибшим и живыми, перед верующими Православной Церкви Украины за шутки о томосе

требую извинения за то, что украл имя поэта, Василия Голобородько, на котором и хочет уехать в кресло Президента Украины.

требую тестирования на наркотики в VADA как предлагает Владимир Кличко.”- написал киборг.При этом украинский военный пообещал идти до конца, пока видержит его организм. “Не знаю сколько выдержит мой организм без почки и желчного пузыря, утомленный от этой войны, поэтому если вдруг не выживу, не упоминайте злыми словами. Не волнуйтесь за меня родные и друзья, я и больше рисковал жизнью ради этой страны”, – написал он.





Скриншот facebook/mikolas.voroninauskas

Позже украинский военный добавил другой пост, где написал, что его попросила голодать не возле монитора из Донецкого аэропорта.

“Вопросов к охраннику у меня нет, он действует в соответствии с инструкцией.

Печально, что монитор в угол запихнули и хотя он рабочий, но не показывает ничего. Выключен. Хотя начальство аэропорта, когда принимало его у меня божилося, что будет включен”, – подчеркнул киборг.

Джерело: РБК-Украины