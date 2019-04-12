Адвокат Зеленського поставив Садовому незручне запитання (документ)

Мер Львова Андрій Садовий отримав лист від політичного адвоката Олександра Качури, в якому він нагадує градоначальнику обіцянку двомісячної давнини покарати рекламодавців, які розмістили дискредитуючі бігборди на адресу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це стало відомо від джерел в мерії Львова, які надали редакції FaceNews.ua копію адвокатського запиту.

Нагадаємо, що чорнушні бігборди з’явилися на вулицях міста ще в лютому. Негайно мер Садовий, тоді ще кандидат в президенти, пообіцяв розібратися з провокаторами.

«Ви, як лідер політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» та міський голова Львова, розкритикували провокаційні білборди із зображенням Зеленського. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook підкреслили, що розміщення фейкових чорнушних білбордів – річ неприпустима, і пообіцяли, що особи, які розмістили білборди будуть покарані», – апелює до Садового в своєму листі власник адвокатського бюро Kachura Lawyers і адвокат кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Юрист Зеленського зажадав відповіді від градоначальника, що з обіцяного їм вже було зроблено для з’ясування обставин і покарання винних.

«Прошу надати інформацію про здійснені міською владою дії щодо притягнення до відповідальності винних осіб, які розмістили провокаційні білборди в місті Львів із зображенням кандидата на пост Президента України і артиста – Зеленського», – сказано в зверненні.

Разом з тим, джерела в мерії Львова повідомили, що Садовій спустив до відповідного департаменту розпорядження ігнорувати лист, і не відповідати на заяву адвоката Олександра Качури.