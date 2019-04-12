Мін’юст надав лазівку аферистам для збуту проблемних автомобілів

Державний реєстр обтяжень рухомого майна почав давати збій при перевірці автомобілів на обтяження. Як повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на держреєстраторів, якщо шукати одночасно за номером автомобіля і за його vin-кодом, то система не бачить обтяжень майна – арештів та застав, які забезпечують кредити.

Таким чином, з’явилася діра, якою можуть скористатися

шахраї для продажу проблемних авто з рук. «Система продажу з рук

передбачає, що майно перед продажем перевіряють в сервісному центрі МРЕВ

і, якщо договір купівлі-продажу посвідчує нотаріус, то ще і нотаріус. Оскільки

Міністерство юстиції не дала чітких інструкцій, як користуватися

Державним реєстром обтяжень рухомого майна, то і нотаріуси, і

працівники МРЕВ шукають дані про авто в реєстрі за власним бажанням.

Отже, вони можуть просто не побачити обтяження, оскільки його система

не видасть. А новий покупець автомобіля, на якому є запорука, який

забезпечує кредит, ризикує або виплачувати цей кредит, або позбутися

самого автомобіля», – зазначається в повідомленні.

Так, якщо шукати власника авто в Державному реєстрі

обтяжень щодо прізвища, імені і по батькові, то дані про автомобілі та обтяження

на ньому в реєстрі є. Проте якщо проводити пошук за серійним номером цього ж

автомобіля і його vin-кодом, відомостей про обтяження реєстр не дає.

Зазначені зміни в Державному реєстрі обтяжень

рухомого майна з’явилися після того, як наприкінці березня 2019 року ДП

«Національні інформаційні системи» Мін’юсту повідомив про введення нового

програмного забезпечення Державного реєстру обтяжень рухомого

майна на платформі UnityBase з доступом через веб-інтерфейс веб-портал

для отримання інформації з Реєстру в електронній формі.





Раніше SKELET-info повідомляв, що колишній керівник апарату Дарницького районного суду Олексій Медведєв два роки підробляв судові рішення, за що його оштрафували на 17 тисяч гривень.