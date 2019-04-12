Михайло Подоляк: “Це нереально стомлює”

Нав’язливі стани…) Нічого. Порожнеча. Безглуздість. Ще більше шансів у одного і майже вбиті шанси для іншого… Петро Олексійович П. на одвічного каналі «1+1» – це короткий і красномовний оповідь відразу і силу, і слабкість. А також про нескінченної шизофренії, в яку куо/кому вдалося занурити країну…

Сила в тому, що його розпач змушує йти на будь-які можливості і кидатися на будь-які амбразури. Відкинувши весь свій пафос, спопеляючу внутрішню злість і нескінченний снобізм, смиренно просити слова…

Слабкість же полягає в тому, що він так і не зрозумів головного принципу виборчої кампанії в цифрову еру. Або граєш тільки в білу. Або – тільки в чорну. А інакше… Інакше виходить як у бійців на рингу, коли один із суперників так мило посміхається, добродушно піднімає руки для привітання, а потім з під тишка, несподівано, зрадницьки, цинічно б’є, щоб завдати жорстокий фізичний збиток. До сутички. Обов’язково ДО сутички. А після – знову посміхатися…

Насправді все, що сьогодні відбувається – ідеальна ілюстрація для психіатричного підручника. Про вираженою поведінкової шизофренії. «Ти раз за разом грубо ображаєш опонента. Сам або сотнями, тисячами своїх ротів pr-дублікатів. Вся мережа буквально сочився низькопробним компроматом. Твої нукери глумливо і бездоказово називають його наркоманом і розганяють відповідні вигадки. Ти дав команду всій своїй вертикалі (медійної та силовий) рити, лякати, знищувати. Твій офіційний сайт ставить кліп, де його розмазує вантажівка. І твої люди щербато так регочуть над цим і навіть питають – «а що тут такого?». Твої малограмотні технології штани порвали на прямій кишці, доводячи його проросійськість, агентность та інший «за/путінізм». Все це пахне вже прямими погрозами вбивством. Оскаженілі діючі депутати з твоєї іменний фракції, не ховаючись, хапають його прихильників за горло і злобно выхаркивают – «будемо вас випалювати кислотою»…

А потім ти приходиш в студію, піднімаєш руки в доброму вітанні і миролюбно так – «я запрошую Вас, Володимир Олександрович, до дискусії»). І? Чого ми повинні чекати? Що людина почне заїкатися в настільки обожаемом деким лестощах і з усмішкою так – «так, добра Петро Олексійович, не звольте турбуватись. Зараз усе Вам обскажу і навіть метнусь до вас на перший поклик. А може і разомлею від Ваших слів чесних, щирих і погоджуся на всі Ваші добрі умови»).

Розумним людям добре відомо, що сіяти вітер можна. І навіть потрібно. Але при цьому ти повинен бути готовий потиснути власну бурю. Вся нинішня порядок, де зовсім немає професійного діалогу про форматах майбутнього придумана і реалізована тільки одним штабом. І, на жаль, це штаб чинного президента…

Скажу чесно. Це нереально вже стомлює. Кожен день ми маємо одну і тугіше передбачувану логістику. Спочатку, протягом багатьох годин йде масштабне образу Зеленського. Ближче до вечора з’являється миролюбний ПА де-небудь на ТБ-каналі і по доброму так – «ну що ж Ви, друже, не хочете дебатувати?»