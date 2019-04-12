«Медведчук їздить у Москву від відчаю», — політичний експерт

Поїздки Віктора Медведчука на переговори в Кремль не допоможуть звільнити українських племінних моряків.

Він зазначив, що в ситуації, коли обидва кандидати говорять про те, щоб прибрати Медведчука з переговорного процесу, його дії — явна спроба зіграти на випередження, але не більше.

«По-перше, питання передачі до винесення вироку судом РФ в принципі неможливий. А щодо моряків зараз здійснюється тільки попереднє слідство, термін якого продовжено до травня 2019 року, тобто до президентських виборів в Україні. З точки зору росіян вони ніякі не військовополонені і не політв’язні, а порушники кордону, за що карають позбавленням волі до шести років», — говорить Бизяев.

У той же час в Україні, зазначає експерт, сформована зовсім інше трактування подій і офіційний Київ позицію Росії не визнає, отже, автоматично не визнає і рішення суду. При цьому, за словами Бизяева, міжнародні конвенції передбачають, що визнання вироку суду — обов’язкова умова для того, щоб моряків передали в Україну, для відбування покарання за місцем громадянства.

«За кримінальним правом України дії військових, відправлених штурмувати Керченську протоку для гучного інциденту, повинні визнаватися злочином. А у нас їх, ще раз підкреслю, вважають військовополоненими. Інше рішення все змінить, але може бути тільки політичним і це вже компетенція іншої влади. Залишається останній варіант: рішення суду і найвища помилування. Але коли Путін зможе це зробити невідоме, суд може тривати і до осені. Так навіщо тоді його турбує кум з Києва?» — каже Бизяев.

На його думку, єдиний розумний варіант відповіді – від відчаю.

«Поки президентом був Порошенко, канал зв’язку з Москвою дозволяв якийсь час одному створювати напруги, відправляючи людей в полон, а другого їх знімати, звільняючи. Ну, ми пам’ятаємо: камуфляж, льотне поле, привітальні слова. Тепер обидва нікому нецікаві. І в принципі в Кремлі все одно з ким домовлятися, лише б це був розумний чоловік, якому не потрібні посередники. А не як зараз», — уклав політичний експерт.

Нагадаємо, 10 квітня в українських ЗМІ з’явився матеріал, у якому радники Зеленського озвучили його можливі перші кроки на посаді глави держави. У той же день чинний президент Петро Порошенко повідомив, що звернувся до СБУ з дорученням розглянути можливість відсторонення Віктора Медведчука від виконання функцій по звільненню заручників, оскільки цю функцію він виконував неефективно».