Национальный банк решил ввести памятную монету “Холодный Яр”

Монета посвящена исторической местности, в центре которой расположен Свято-Троицкий Мотронинский монастырь.

Холодный Яр – лесной массив (Каменский район Черкасской области), где среди памятников природы известным является тысячелетний дуб, названный в честь Максима Зализняка.

Эта территория сохранила много археологических памятников разных эпох.

Именно из Холодного Яра весной 1768 началось социальное и национально-освободительное движение 1768-1769 годов в Правобережной Украине – Колиивщина.

В 1840-х годах здесь побывал Тарас Шевченко, который вспоминает о Холодный Яр в поэтических произведениях “Гайдамаки” и “Холодный яр”.

В 1919-1922 годах под флагом Украинской Народной Республики действовали повстанцы Холодноярской Республики.

На аверсе монеты в центре на матовом кругу размещен малый государственный герб Украины, над которым надпись полукругом “Украина”, под гербом обозначения номинала 5 и на зеркальном фоне вертикальная надпись гривен, буквы которого вниз расширяются, по обе стороны от надписи – изображения стволов деревьев, вверху на зеркальном фоне – стилизованная надпись полукругом “Холодный яр” внизу слева – год чеканки монеты (2019) и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Памятная монета “Холодный Яр”. Фото: НБУ

На реверсе монеты размещена композиция, символизирующая реликтовый лес вверху и внизу, с ракурса взгляда человека вверх, изображено деревья, вершины которых тянутся к желто-зеленому кругу в центре монеты, слева и справа – лошади с всадниками, которые символизируют освободительную борьбу времен гайдаматчины и Холодноярской Республики; внизу среди деревьев – Троицкая церковь Мотронинского монастыря.

Джерело: Украинские Новости