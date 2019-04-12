У Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї із зони ООС

У Києві оперативники затримали чоловіка з арсеналом зброї із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. У його квартирі знайшли гвинтівки “Мосіна”, протитанкову гранату РПГ-22 “Нетто”, три корпуси гранати Ф-1 із запалами УЗРГМ, частину обрізу рушниці, патрони калібру 5.45 – 2786 штуки, а також речовини, схожі на наркотичний засіб канабіс і метамфетамін.

Як уточнили в столичній поліції, затриманим виявився 30-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Розслідуються кримінальні провадження у ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.