Україна повернула Туреччині майже 20 тонн заражених помідорів

У партії виявили південноамериканську томатну міль. Партію заражених помідорів з Туреччини вагою майже 20 тонн не пропустили в Одесу.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

За даними відомства, вантаж був заражений південноамериканської томатної міллю.

Шкідливий організм виявили 9 квітня при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів.

Всю партію повернули в країну походження – Туреччину.