Україна повернула Туреччині майже 20 тонн заражених помідорів

У партії виявили південноамериканську томатну міль. Партію заражених помідорів з Туреччини вагою майже 20 тонн не пропустили в Одесу.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.
За даними відомства, вантаж був заражений південноамериканської томатної міллю.
Шкідливий організм виявили 9 квітня при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів.
Всю партію повернули в країну походження – Туреччину.