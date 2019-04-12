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Україна повернула Туреччині майже 20 тонн заражених помідорів

12.04.2019

У партії виявили південноамериканську томатну міль. Партію заражених помідорів з Туреччини вагою майже 20 тонн не пропустили в Одесу.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

За даними відомства, вантаж був заражений південноамериканської томатної міллю.

Шкідливий організм виявили 9 квітня при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів.

Всю партію повернули в країну походження – Туреччину.

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