У Києві п’яного водія примотали скотчем до стовпа

П’яна пара в’їхала у Toyota на заправці, після чого влаштувала дебош.

У Києві на одній із заправок на Кільцевій дорозі співробітники АЗС примотали скотчем до стовпа п’яного буйного водія Ford, який влаштував ДТП.

Як повідомляється в паблике “Київ Оперативний”, чоловік за кермом Ford і жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заїхали на заправку і врізалися в Toyota. Нетверезі люди вийшли з машини і почали кидатися з кулаками на людей, які їхали у “японця”. Чоловіка у результаті примотали скотчем до стовпа, а жінка нападала на людей з порожньою пляшкою з-під горілки, однак її швидко заспокоїли.

При цьому, поки на вулиці розгортався конфлікт, в приміщенні АЗС наркозалежний хлопчина намагався вкрасти пляшку шампанського.