У Києві чиновника поліції зловили на хабарах: брав по 2 тисячі доларів за день

У столиці правоохоронці викрили підполковника поліції, який регулярно отримував хабарі за дозволи на купівлю і носіння зброї, повідомили в СБУ.

Так, нечистим на руку виявився заступник начальника відділу Управління превентивної діяльності главку Нацполіціі в Києві. Оперативники спецслужби встановили, що чиновник за різні суми сприяв видачі дозвільних документів на придбання, носіння та зберігання зброї поза встановленим законом порядку.

До незаконної діяльності “перевертень у погонах” залучив свого знайомого в якості посередника.

“Щоденний “прибуток” чиновника поліції від протиправних дій складав майже дві тисячі доларів США. Правоохоронці затримали заступника керівника відділу Нацполіціі і посередника в службовому кабінеті чиновника під час отримання чергового хабара в розмірі тисячі американських доларів”, – повідомили в СБУ

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.