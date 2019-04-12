На Херсонщині чиновника побили в райадміністрації

У Голопристанській райдержадміністрації (Херсонская область) вчора сталася бійка.

Про це повідомила в Facebook глава РДА Тетяна Гасаненко.

За даними видання Новий день, постраждалим виявився начальник відділу освіти Валерій Котюк. Цей факт підтвердила його дружина.

Потерпілий звернувся до Олешківської центральної районної лікарні. За інформацією видання, попередньо у нього діагностували струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Тим часом поліція Херсонській області повідомляє, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками грабежу: за свідченням голови РДА у її підлеглого представник місцевої влади відібрав мобільний телефон.