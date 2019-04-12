Через повені на півдні Китаю загинули семеро людей

Повінь на півдні Китаю забрав життя семи осіб.

В результаті повені, викликаної раптовими рясними дощами в місті Шеньчжень провінції Гуандун на півдні Китаю загинуло сім осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести.

Згідно з інформацією видання, за даними міського управління з надзвичайних ситуацій, рясні дощі обрушилися на місто Шеньчжень і викликали раптова повінь. 15 співробітників, які займалися дноочистителными роботами в той момент, не встигли евакуюватися в безпечні місця, і їх знесло повінню.

Вже підтверджена загибель семи чоловік, чотири людини врятовано, двоє з них доставлені в лікарні, ще чотири людини поки значаться зниклими безвісти.

Триває пошуково-рятувальна операція.