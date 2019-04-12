Юрист Зеленського допоміг позбавитися від заборони на в’їзд в Україну Добронравову, одобряющему окупацію Криму, — «Схеми»

Офіційний уповноважений представник в ЦВК кандидата в президенти Володимира Зеленського Сергій Кальченко допоміг російському акторові Федору Добронравову скасувати в суді заборону на в’їзд в Україну.

Журналісти виявили, що адвокат Сергій Кальченко, який від імені ТОВ «Киноквартал» здійснював юридичний супровід у справі про оскарження постанови про заборону Добронравову на в’їзд, а також демонстрацію фільмів з його участю — це єдиний уповноважений представник Зеленського у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

Сам юрист працює в столичній фірмі Hillmont Partners. Підтвердження цього можна знайти на сайті юридичної фірми.

Ще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук є довіреною особою кандидата Зеленського.