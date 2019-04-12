Убивче доказ 5-річної порожнечі – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що спостерігається зараз картина «президент з банкою сечі» — це просто вбивче доказ 5-річної порожнечі.

На думку політолога, саме це і є ідеальною оцінкою того, що було зроблено за цей час у країні.

На думку Михайла Подоляка, у Петра Порошенка сьогодні залишилася лише пробірка з «царственої сечею». Це символ 5 останніх років життя України, убивче доказ 5-річної порожнечі. Потрібно було дуже постаратися, що в фіналі першої президентської каденції з її пафосом і заявами на кшталт «крутіше нас тільки марсіани», докотитися в підсумку до здачі сечі.

Після цього вже нічого не потрібно — ні порівнянь, ні дискусій, ні аналітики, не інтерв’ю. Цим Порошенко просто принизив всіх, в тому числі, і самого себе. Виходить, що президент намагається купити собі другий термін не досягнутими успіхами, а власними фізіологічними відходами. Це дійсно ідеальна оцінка всього того, що було ним зроблено.