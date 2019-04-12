«Я побачила руйнування статусу посади президента і приниження української держави», — Тимошенко про розмову Порошенко і Зеленського

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала Президента України Петра Порошенка і його конкурента у другому турі Володимира Зеленського захистити статус посади глави держави і не принижувати українську державу.

Таку заяву Тимошенко зробила після короткої телефонної розмови між Порошенком і Зеленським в ефірі одного з телеканалів.

«Мене важко запідозрити в тому, що я підтримую кого-небудь з них, але те, що я побачила боляче ранить душу українців. Я побачила руйнування статусу посади президента і приниження української держави. І я думаю, що точно також як я, мільйони українців цього бачити не хотіли», — сказала Тимошенко.