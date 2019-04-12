«Порошенко намагався домінувати, по-батьківськи поправляти, але Зеленський дав зрозуміти, що він не дитина» — політолог

Телефонна розмова актора і лідера президентського рейтингу Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка, який відбувся в ефірі програми «Право на владу», показав виразний контраст між двома кандидатами в президенти і ще раз переконав їх прихильників у правильності вибору.

Про це заявив політолог Юрій Романенко.

«Як сказав друг мого друга, це була битва газети з Инстаграмом, битва двох різних епох», — сказав він.

За словами експерта, Петро Порошенко намагався домінувати і вважав себе «батьком нації», який нібито намагається наставити дітей на шлях істинний. Але, як стверджує Юрій Романенко, Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що він не дитина.

Політолог зазначив, що глава держави хотів нав’язати опонентові свою порядку денного, але той перехопив ініціативу і продемонстрував твердість, поставивши крапку в розмові і нав’язавши дату проведення дебатів.

«Зеленський відчував себе впевнено. Його фраза на адресу Порошенка „Вам залишилося до 22 квітня, а мені 5 років“ — це закріплення його в якості переможця», — пояснив Юрій Романенко.