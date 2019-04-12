Археологи знайшли дитину з Середніх віків: більше запитань, ніж відповідей

Археологи в Англії знайшли скелет дитини, який жив у Середні віки.

Про це повідомляє «Соцпортал».

Біля Кафедрального собору в Даунпарке, Англія, були знайдені останки маленького дитини і підлітка серед 14 скелетів дорослих осіб. На цьому місці знаходиться древній могильник.

Археологи спершу подумали, що розкопали загублене кладовищі бенедиктинских ченців 13 століття. Однак потім стало відомо, що найстарішими останками виявилися кістки дитини, який жив 1000 років тому.

Скелет дитини

Останній виявлений скелет – молода жінка, можливо, підліткового віку, яку поховали у період з 1317 до 1429 року.

Експерти зазначили, що під час смерті дівчина страждала від важких зубних абсцесів під час смерті. Вони висунули версію, що дівчина подалася в монастир за ліками або для молитви.

Для того, щоб підготувати грунт для створення точної копії собору, археологи їх Королівського університету в Белфасті працювали разом з волонтерами. Також вони знайшли глиняний посуд і рештки тварин.

Більш того, експертам вдалося відкопати інструмент з кремнію, який створили 7 тис. років тому. Його виявили в похованою кухні бенедиктинського абатства 13-го століття.

Також знайшли насіння ожини, паштети, рибні кістки і обвуглені зерна пшениці від хлібопечення.

Нагадуємо, що археологи виявили залишки насипного пандуса віком 4500 років, який, швидше за все, використовували при зведенні піраміди Хеопса. Його знайшли у кар’єрі під назвою Хатнуб, де добивали алебастр в давнину. Він знаходиться в 65 км на південний схід від Ель-Мінья. Археологи зазначили, що ця система допомагала переміщати камені на будівельному майданчику. Насип розташовувалася в центрі, з обох сторін були розміщені сходи.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в Туреччині команда підводних археологів виявила на морському дні біля узбережжя Анталії торгове судно з вантажем мідних злитків, затонуле близько 3600 років тому. Його зробила команда підводних археологів з Університету Акдениз в Анталії. Дослідники виявили на морському дні судно довжиною 14 метрів. Попередньо встановлено, що воно зазнало аварії близько 1600 року до н. е.

Також портал «Акценти» писав, що вчені-археологи з Національного інституту антропології та історії (Мексика) зробили приголомшуюче відкриття.

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