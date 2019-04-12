Зникаюча морська черепаха припливла відкладати яйця… на злітно-посадкову смугу

Зелена черепаха, яка вважається рідкісним видом, що зникає, повернулася на Мальдіви, щоб відкласти яйця. Однак замість теплого піску на атолі Нууну вона виявила злітно-посадкову смугу аеропорту.

«Незважаючи на будівництво злітно-посадкової смуги, частота, з якої черепахи відвідують острів, щоб створити гнізда, не зменшилася», — нарікають представники місцевої влади.

Експрес-інформація по країні

Мальдіви (Мальдівська Республіка) – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Мале

Найбільше місто – Мале

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 298 км2 (210-я в світі)

Населення – 341,25 млн чол. (180-я в світі)

Офіційна мова – мальдівська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,706 (104-я в світі)

ВВП – $3,06 млрд (164-я в світі)

Валюта – руфія

Будівництво аеропорту на острові Маафару завершилося в серпні минулого року. У цьому тут планують побудувати курорт і розкішний готель.

Морську черепаху, яка, можливо, провела роки, щоб дістатися до місця гніздування, місцеві рятувальники випустили знову в море.

За матеріалами Daily Mail

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