Зникаюча морська черепаха припливла відкладати яйця… на злітно-посадкову смугу

Зелена черепаха, яка вважається рідкісним видом, що зникає, повернулася на Мальдіви, щоб відкласти яйця. Однак замість теплого піску на атолі Нууну вона виявила злітно-посадкову смугу аеропорту.
«Незважаючи на будівництво злітно-посадкової смуги, частота, з якої черепахи відвідують острів, щоб створити гнізда, не зменшилася», — нарікають представники місцевої влади.
Експрес-інформація по країні
Мальдіви (Мальдівська Республіка) – держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Мале
Найбільше місто – Мале
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 298 км2 (210-я в світі)
Населення – 341,25 млн чол. (180-я в світі)
Офіційна мова – мальдівська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,706 (104-я в світі)
ВВП – $3,06 млрд (164-я в світі)
Валюта – руфія
Будівництво аеропорту на острові Маафару завершилося в серпні минулого року. У цьому тут планують побудувати курорт і розкішний готель.
Морську черепаху, яка, можливо, провела роки, щоб дістатися до місця гніздування, місцеві рятувальники випустили знову в море.
За матеріалами Daily Mail
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