Гройсман закликав поліцейських опускати «титушек мордою в підлогу»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що правоохоронці зобов’язані жорстко зупиняти спроби рейдерських захоплень бізнесу в країні.

Своєю думкою він поділився під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

На його думку, депутати повинні направляти подібні ініціативи в урядову комісію з антирейдерству. Це може підвищити відповідальність для людей, які вчиняють такі злочини.

Також він додав, що ніхто не володіє правом, намагатися захопити приватну власність або вдертися на особисту територію.

«Всі ті випадки, де є такі напади «титушек», зброю і так далі, їх кладуть обличчям на підлогу, заарештовують, і поліція тут діє досить жорстко. Я хочу подякувати Національну поліцію і закликати — жорстко, обличчям у підлогу. Жорстоко, мордою в підлогу», — заявив Гройсман.