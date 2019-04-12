На Донеччині загинув брат Героя України

11 квітня під час виконання бойового завдання в Приазов’ї загинув командир відділення десантно-штурмового взводу, старший солдат 79-ї бригади Роман Чибинеев.

Про це повідомили в прес-службі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Павший воїн був майстерним і навченим військовослужбовцям, гідно виконував свої обов’язки, був вимогливим командиром і вірним товаришем для своїх побратимів», – йдеться в повідомленні.

Влітку Роману Чибинееву виповнилося б 30 років.

«Командування та особовий склад військової частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брата вбитого – колишньому військовослужбовцю бригади, Герою України Валерію Чибинееву з приводу втрати брата», — сказано в повідомленні.