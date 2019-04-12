Розбій на Одещині: бандити увірвалися в будинок жінки і винесли всі заощадження

В Одеській області грабіжники увірвалися в будинок мешканки Тарутинського району, зв’язали господиню та, погрожуючи фізичною розправою і обіцяючи спалити будівлю, відібрали заощадження жінки.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіціі, напад на 58-річну жінку стався посеред ночі – в приміщення зловмисники проникли, пошкодивши вікно.

“Здобиччю” розбійників стала мисливська рушниця, близько 10 тисяч доларів і дві тисячі гривень. Після цього грабіжники втекли. Пізніше їх машину, на якій вони намагалися виїхати в сусідній район, група оперативного реагування патрульної поліції виявила в 15 кілометрах від місця злочину.

Намагаючись сховатися від поліцейських, лиходії забігли в лісосмугу і кинулися в різні боки. Одного з них затримали відразу, а вже на наступний день знайшли ще одного з учасників банди – його затримали в Одесі.

Зараз копи вживають заходів щодо затримання співучасників. За фактом розбою було відкрито кримінальне провадження. Також повідомляється, що затриманими виявилися жителі Тарутинського району, 1988 та 1972 років народження. Їм вже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.