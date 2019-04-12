На Донбасі в черзі на КПВВ помер пенсіонер

Вчора, 11 квітня, біля КПВВ “Новотроїцьке” у літнього чоловіка стався інфаркт, медики констатували смерть. Про це повідомляє прес-центр ООС.

“Українська сторона СЦКК повідомляє, що 11 квітня 2019 року, внаслідок відсутності заходів належного пропускного режиму на непідконтрольною уряду України території, при перетині лінії розмежування, в 30 метрах від блокпоста першого рубежу в напрямку контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду Новотроїцьке, знепритомнів літній чоловік”, – йдеться в повідомленні.

Наряд першого рубежу української сторони викликав швидку для громадянина 1936 року народження. Близько 16:00 швидка допомога прибула до місця перебування потерпілого. На жаль, о 16:05 медиками була констатована смерть, причиною якої став інфаркт.

Родичі померлого повідомили, що заберуть тіло для поховання на тимчасово окупованій території (померлий лінію розмежування не перетинав).

Крім того, під час проходження паспортного контролю в пункті в’їзду-виїзду Станиця Луганська натовп травмував 66-річну жінку.